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        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:05
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        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

        Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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