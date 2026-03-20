Kayseri'de stajyer doktor trafik kazasında öldü

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan stajyer doktor hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, dün merkez Talas ilçesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi stajyer doktor Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

