Kayseri'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Kayseri'de sahipsiz köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Melikgazi Belediyesi sınırları içindeki Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta arkadaşlarıyla oynayan A.D'ye (3) sahipsiz bir köpek saldırdı. Yakınları tarafından kurtarılan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahipsiz köpek ise Melikgazi Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.

