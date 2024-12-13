Kayseri'de 2 kardeşi silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2 kardeşi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2 kardeşi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık H.H. salonda hazır bulundu.
Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın her iki maktul için de "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık H.H, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, karşı tarafın kendisine saldırdığını iddia ederek, olaydan pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, H.H'ye "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
- Olay
Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta, 24 Kasım 2023'te, 5 katlı bir binanın son katında yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan kardeşler M.A. ve A.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, H.H. tutuklanmıştı.
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