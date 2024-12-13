Kayseri'de 2 kardeşi silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2 kardeşi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık H.H. salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın her iki maktul için de "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.