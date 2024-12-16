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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere abonman kart desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşımda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:52
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere abonman kart desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşımda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik su faturası desteği, çeşitli hizmetlerden indirim, kırtasiye ve nakdi yardım gibi desteklerini sürdürüyor.

        Öğrencilere yönelik desteklerini farklı alanlarda sürdüren belediye, ulaşım desteğinde de bulunuyor.

        İhtiyaç sahibi öğrencilere abonman kartı verip aylık 150 binişlik yükleme yapan belediye, 3 yılda öğrencilere ulaşım konusunda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

        Öğrenci abonman kartlarından Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki öğrenciler faydalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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