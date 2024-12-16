Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere abonman kart desteği

İhtiyaç sahibi öğrencilere abonman kartı verip aylık 150 binişlik yükleme yapan belediye, 3 yılda öğrencilere ulaşım konusunda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik su faturası desteği, çeşitli hizmetlerden indirim, kırtasiye ve nakdi yardım gibi desteklerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşımda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

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