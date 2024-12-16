Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Özcan, görevine başladı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan görevine başladı.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Doç. Dr. Serhat Koyuncu'nun Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrılmasının ardından yerine Prof. Dr. İbrahim Özcan atandı.

Hastanedeki devir teslim töreninde konuşan Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ni kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Modern tıbbi teknoloji ile donatılan hastanede kendisine hizmet etme fırsatı veren Sağlık Bakanlığı yetkililerine de teşekkür eden Özcan, kendisine duyulan güven ve desteğe layık olmak ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağını belirtti.