Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde ilkokul yararına kermes düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Boztepe İlkokulu yararına kermes düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hemşirelik ve Sürdürülebilirlik Kulübü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Boztepe İlkokulu yararına düzenlenen kermeste, öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Zeliha Kaya'nın öncülüğünde organize edilen ve öğrencilerin sosyal sorumluluk, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yansıtan kermese, akademik ve idari personelle öğrenciler ilgi gösterdi.