Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

        ​​​​​​​Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kayseri'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Av tüfekli cinayetin şüphelisi: Polisler havaya ateş edince teslim oldum
        Av tüfekli cinayetin şüphelisi: Polisler havaya ateş edince teslim oldum
        Kayseri'de iş yeri sahibini bıçakla yaralayan 2 sanık hakim karşısına çıktı
        Kayseri'de iş yeri sahibini bıçakla yaralayan 2 sanık hakim karşısına çıktı
        Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşand...
        Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşand...
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde ilkokul yararına kermes düzenlendi
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde ilkokul yararına kermes düzenlendi
        Talas Belediyesinin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı
        Talas Belediyesinin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı