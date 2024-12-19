Emekli memur 53 yılda 70 ülkeden binlerce pul biriktirdi

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli memur Muzaffer Soykan'ın yaklaşık 53 yıldır biriktirdiği posta pullarından oluşan koleksiyonunda, 70 ülkeye ait 10 bin pul yer alıyor.

Çocukken babasının çalıştığı kuruma gelen postaların üzerindeki pulları keserek biriktirmeye başlayan Soykan, merakının artmasıyla farklı ülkelerin pullarını da koleksiyonuna katmaya başladı.

Koleksiyoner arkadaşları, gurbetçi tanıdıkları ve yurt dışı ziyaretleri sayesinde 70 ülkenin pulunu biriktiren Soykan, pulların basılmasına neden olan hikayeleri de öğreniyor. - "Her pulun ayrı bir anlamı, ifadesi var" Koleksiyoner Muzaffer Soykan, AA muhabirine, yaşına rağmen pullara olan merakının fazla olduğunu söyledi.

Pul koleksiyonunun güzel bir uğraş olduğunu ifade eden Soykan, şöyle konuştu: "Yıllar içinde bir iş için gittiğim Hollanda'da edindiğim dostlarla Şili, Arjantin, Vietnam gibi ülkelere giden arkadaşlar ve koleksiyonerlerle irtibatım oldu. Bunlardan edindiğim pulları küçük defterlere eklemeye başladım. Daha sonra PTT Develi Şubesine abone oldum ve seri pullar almaya başladım. Halen de devam ediyorum. Her pulun ayrı bir anlamı, ifadesi var. Mutlaka bir şeyler anlatıyordur. Çok renkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ederim."