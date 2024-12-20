Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yılına özel konser verildi

Programın sonunda protokol üyeleri, şef Namaldı ve koroda yer alan sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

Programa katılan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki programda, şef Onur Namaldı yönetimindeki koro tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sara Kayseri yöresine ait türküler söylendi.

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) Türk Halk Müziği toplulukları, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

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