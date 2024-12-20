Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yılına özel konser verildi

        Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) Türk Halk Müziği toplulukları, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yılına özel konser verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) Türk Halk Müziği toplulukları, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki programda, şef Onur Namaldı yönetimindeki koro tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sara Kayseri yöresine ait türküler söylendi.

        Konserin sonunda protokol üyeleri ve salonu dolduran vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" eserini seslendirdi.

        Programa katılan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programın sonunda protokol üyeleri, şef Namaldı ve koroda yer alan sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kamyonetin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti
        Kayseri'de kamyonetin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti
        Meslek aşkı 52 yaşındaki ambulans şoförünü üniversiteli yaptı
        Meslek aşkı 52 yaşındaki ambulans şoförünü üniversiteli yaptı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Kayseri'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı