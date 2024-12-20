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        Kocasinan'ın taş ocağı, 920 bin ton mıcır üretimiyle tasarruf sağladı

        Kocasinan Belediyesi, agrega malzemesini üretmek için geçen yıl hizmete sunduğu konkasör tesisinde ürettiği 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 milyon 482 bin TL tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:30
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        Kocasinan'ın taş ocağı, 920 bin ton mıcır üretimiyle tasarruf sağladı
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        Kocasinan Belediyesi, agrega malzemesini üretmek için geçen yıl hizmete sunduğu konkasör tesisinde ürettiği 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 milyon 482 bin TL tasarruf sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri'de tek olan konkasör tesisi, saatte 250 tonluk kapasitesi bulunuyor.

        İlçenin en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak tesiste, alt temel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretiliyor.

        Bu yıl üretilen 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 milyon 482 bin TL eşdeğer maliyeti ekonomiye kazandıran Kocasinan Belediyesi, hem tesisin maliyetini çıkardı hem de tasarruf sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük yatırım ve kazanç olduğunu belirtti.

        Kendi kendine yetebilen bir belediye olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Fen İşleri Müdürlüğü bünyemizde 8 yıl önce 214 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz taş ocağında asfalt için gereken agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Belediyelerin en önemli harcama kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Hatta yüzölçüm olarak büyük bir alanı kapsayan ilçemizde altyapı çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Yeni imarlaşan bölgelerimize yeni yol yaparken mevcut yollarımızı da yeniliyoruz. Taş ocağıyla asfalt için gereken malzememizi üretiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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