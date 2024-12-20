Kocasinan'ın taş ocağı, 920 bin ton mıcır üretimiyle tasarruf sağladı

Kocasinan Belediyesi, agrega malzemesini üretmek için geçen yıl hizmete sunduğu konkasör tesisinde ürettiği 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 milyon 482 bin TL tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri'de tek olan konkasör tesisi, saatte 250 tonluk kapasitesi bulunuyor.

İlçenin en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak tesiste, alt temel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretiliyor.

Bu yıl üretilen 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 milyon 482 bin TL eşdeğer maliyeti ekonomiye kazandıran Kocasinan Belediyesi, hem tesisin maliyetini çıkardı hem de tasarruf sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük yatırım ve kazanç olduğunu belirtti.