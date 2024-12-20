Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ç. (51) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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