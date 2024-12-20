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        Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:07
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        Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ç. (51) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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