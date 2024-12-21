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        Kayseri Serbest Bölgenin yılın son yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        Kayseri Serbest Bölgenin 2024 yılı son yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:03
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        Kayseri Serbest Bölgenin yılın son yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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        Kayseri Serbest Bölgenin 2024 yılı son yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Serbest Bölgede düzenlenen toplantı, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, verimli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

        Alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Palancıoğlu, bu yıl Serbest Bölge’de tarihe geçecek çalışmalar yapıldığını belirtti.

        Şu anda Türkiye’nin en güzel gümrük giriş kapısının tamamlanarak Kayseri Serbest Bölge’ye kazandırıldığını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "54 kilometrelik kanalizasyon, su, doğalgaz altyapısı tamamlandı. Şimdi eski bölgede inşallah çalışmalar başlıyor. Güneş enerjisi santrali olarak 8 megavatlık GES üretimi yapacak şekilde çalışmayı tamamladık ve üretime geçti. Aynı zamanda da her biri 17 bin 800 metrekarelik 3 hangarı da sanayicilerimize kiralanabilir hale getirdik ve şu anda birçoğu doldurulmuş oldu. İlave olarak 41 kiralık iş yerinin bulunduğu yeni yerimizin inşaatını tamamladık. Bu sayede de daha nitelikli alanda sanayicilerimiz çalışmaya başlamış oldu."

        Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Büyüksimitci ise Serbest Bölgenin gelecek yıl daha başarılı olacağını belirtti.

        Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcısı Ömer Gülsoy da sanayicilerin konforlu bir alanda hizmet edeceği, üretim ve ihracat yapabileceği bir ortam sağlandığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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