Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kayseri'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma sonucu "hırsızlık" suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (52) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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