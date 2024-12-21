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        Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Kayseri'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:51
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        Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışma sonucu "hırsızlık" suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (52) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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