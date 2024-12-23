Kayseri'de Muhittin Birdal Camisi'nin yapımı için protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılacak Muhittin Birdal Camisi için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi makamında gerçekleştirilen törende, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde inşa edilecek Muhittin Birdal Camisi'nin inşaatı için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayırsever Muhittin Birdal tarafından protokol imzaladı.