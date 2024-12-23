Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de 5,5 yılda 16 tarihi eser restore edildi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin tarihi dokusunu koruyarak 5,5 yılda 16 tarihi eseri restore ettirdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de 5,5 yılda 16 tarihi eser restore edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin tarihi dokusunu koruyarak 5,5 yılda 16 tarihi eseri restore ettirdiklerini belirtti.

        Başkan Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eserlerin orijinal dokusunu korumak için çalışmaların titizlikle gerçekleştiğini belirtti.

        Tarihi eserlere önem verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmak için titizlikle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tarihi eserleri gün yüzüne çıkarırken yeniden işlev kazandırarak Melikgazi'mize sunuyoruz. 5,5 yıllık süre içerisinde 700 yıllık Köşk Medrese, 500 yıllık Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Filintanın Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırması ve Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi restorasyonlarımızla kültürel zenginliklerimizi gelecek kuşaklara aktaracak nitelikli çalışmalara imza attık."

        Palancıoğlu, ilçeye yeni değerleri kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Muhittin Birdal Camisi'nin yapımı için protokol imzalandı
        Kayseri'de Muhittin Birdal Camisi'nin yapımı için protokol imzalandı
        Kocasinan'da "Küçük Dostlar Ambulansı" ile 8 bin 753 hayvana müdahale edild...
        Kocasinan'da "Küçük Dostlar Ambulansı" ile 8 bin 753 hayvana müdahale edild...
        Kayseri'de huzuevinde konser verildi
        Kayseri'de huzuevinde konser verildi
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Kirkit sesleri arasında büyüyen psikiyatrist, 30 yıldır nadide kilimleri to...
        Kirkit sesleri arasında büyüyen psikiyatrist, 30 yıldır nadide kilimleri to...
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı