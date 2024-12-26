Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı

Toplam 50 ekip ve 185 personelin katıldığı uygulamada, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

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