Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 9 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 50 ekip ve 185 personelin katıldığı uygulamada, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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