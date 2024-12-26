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        Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 9 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:03
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        Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 9 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

        Toplam 50 ekip ve 185 personelin katıldığı uygulamada, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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