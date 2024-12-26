Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü ve 3 yakınını yaraladığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.
Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü ve 3 yakınını yaraladığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, maktul M.Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini söyledi.
Rapora ilişkin görüşü sorulan sanık, şizofren olmadığını, olay anında atak geçirdiğini öne sürdü.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", 2 kez "kasten yaralama" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Sanatçı ruhlu olduğunu ifade eden sanık A.E, cezaevinde bestelediğini söylediği bir şarkının dörtlüğünü okuyarak, beraatini ve tahliyesini istedi.
Müştekiler de sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.
Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile birlikte 2 Şubat 2023'te karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüş, 3 yakınını yaralamıştı.
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