Erciyes'te meşaleli gece kayağı düzenlendi

Erciyes Kayak Merkezi'ne konuk olan kayakseverler de Erciyes'teki kayak pistlerinden hem gündüz hem de gece faydalanmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıla sayılı günler kala kış turizminin gözdesi Erciyes'teki oteller tam doluluk oranına ulaştı.

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