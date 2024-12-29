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        Erciyes'te meşaleli gece kayağı düzenlendi

        Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler için gece kayağı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:53
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        Erciyes'te meşaleli gece kayağı düzenlendi
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        Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler için gece kayağı yapıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıla sayılı günler kala kış turizminin gözdesi Erciyes'teki oteller tam doluluk oranına ulaştı.

        Erciyes Kayak Merkezi'ne konuk olan kayakseverler de Erciyes'teki kayak pistlerinden hem gündüz hem de gece faydalanmayı sürdürüyor.

        Erciyes AŞ, ortalama 2 bin 200 rakımda yer alan Tekir Kapı’daki kayak pistlerinde gece kayağı etkinliği düzenledi.

        Ellerindeki meşalelerle kayak yapan kayakseverler, Erciyes'te pistleri aydınlatırken yerli ve yabancı turistler kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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