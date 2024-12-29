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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:32
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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.A. idaresindeki 43 RF 439 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.

        Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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