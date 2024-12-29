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        Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi

        Kayseri'de ters şeritten giden bir otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:56
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        Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de ters şeritten giden bir otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "bir araç ters yönde ilerledi" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

        Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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