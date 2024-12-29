Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "bir araç ters yönde ilerledi" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de ters şeritten giden bir otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

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