Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık'ta Sahabiye Mahallesi'nde C.B'yi tabancayla yaralayan U.G'nin saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda U.G. yakalandı.
Aramada, olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
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