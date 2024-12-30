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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi güneşten 34,2 milyon liralık elektrik enerjisi üretti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) işletmeye aldığı iki güneş enerjisi santrali (GES) ile 34,2 milyon liralık elektrik enerjisi üretildiğini bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:51
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi güneşten 34,2 milyon liralık elektrik enerjisi üretti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) işletmeye aldığı iki güneş enerjisi santrali (GES) ile 34,2 milyon liralık elektrik enerjisi üretildiğini bildirildi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında KASKİ tarafından işletmeye alınan Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi (KİBAAT) GES ve Karpuzsekisi GES sayesinde elektrik enerjisi üretildiğini belirtti.

        Yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmanın olmazsa olmaz niteliği taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, ihtiyaç duyulan enerji için kendisine yeten kurum olma yönünde ilerlediklerini ifade etti.

        Yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak için bir süre önce harekete geçtiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Günümüz dünyasını her alanda yakalamak, geleceğe daha verimli hazırlanabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çevreci ve yenilikçi bir anlayışla yenilenebilir enerji kullanımını önemsiyor ve yatırımlarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Bu kapsamda hatırlanacağı üzere 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulan KİBAAT GES ve 10 bin metrekare alanda kurulu Karpuzsekisi GES'i işletmeye almıştık. KİBAAT GES ile 30 milyon lira, Karpuzsekisi GES ile de 4,2 milyon liralık elektrik enerjisi üretildi. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü buradan karşılandı."

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