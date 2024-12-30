Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bellona Kayserispor'da başkanlık görevine Nurettin Açıkalın getirildi

        Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine, yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bellona Kayserispor'da başkanlık görevine Nurettin Açıkalın getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine, yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla Asbaşkan Açıkalın'ın Kayserispor'un yeni başkanı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi güneşten 34,2 milyon liralık elektrik enerjis...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi güneşten 34,2 milyon liralık elektrik enerjis...
        Kayseri'de aranan 7 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
        Kayseri'de aranan 7 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen kütüphanenin...
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen kütüphanenin...
        Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Kayseri'de yarış yapan sürücülere 38 bin 398 lira para cezası kesildi
        Kayseri'de yarış yapan sürücülere 38 bin 398 lira para cezası kesildi