MHP İl Başkanı Kalın ve ilçe belediye başkanları Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve MHP’li ilçe belediye başkanları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, makamında, İl Başkanı Kalın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ı ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, ilçelerde yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

İl Başkanı Kalın ve ilçe belediye başkanları da misafirperverliği ve ilçelere hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.