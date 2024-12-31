Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, mutluluk ve hüzünlerin yaşandığı bir yılın daha geride bırakıldığını belirten Çiçek, her yeni yılın hayalleri gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak ve insanın kendisini geliştirmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Gelecek yılın daha iyi geçmesi için geride bırakılan yılın muhakemesini yaparak kentin ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için plan yapmak gerektiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti: