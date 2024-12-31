Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darbeden zanlı tutuklandı

Şüphelinin, "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma", "zorla alıkoyma" gibi suçlardan 43 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Kısa sürede şüphelinin H.C.C. (18) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin çaydanlıkla darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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