Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, 2025'in ilk gününde 110 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yaptı. Bazı misafirler ise kızakla kayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kırdı. Bu yoğunluk, Erciyes'in kış turizmindeki gücünü ve cazibesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.