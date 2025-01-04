Evinin penceresinden havaya ateş eden şüphelinin 29 suç kaydı çıktı

Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen M.İ.E. (29) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada evinin penceresinden havaya ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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