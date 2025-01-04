Evinin penceresinden havaya ateş eden şüphelinin 29 suç kaydı çıktı
Kayseri'de evinin penceresinden havaya ateş etmesine ilişkin görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin 29 suç kaydı çıktı.
Kayseri'de evinin penceresinden havaya ateş etmesine ilişkin görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin 29 suç kaydı çıktı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada evinin penceresinden havaya ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen M.İ.E. (29) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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