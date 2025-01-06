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        Kayseri'de 2 şüpheli iş yerinin önünden çaldıkları tekerlekli sandalyeye binerek kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:44
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        Kayseri'de 2 şüpheli iş yerinin önünden çaldıkları tekerlekli sandalyeye binerek kaçtı
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        KAYSERİ(AA) - Kayseri'de, bir iş yerinin önünden 2 tekerlekli sandalyenin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gevher Nesibe Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden 2 tekerlekli sandalyenin çalınmasıyla ilgili Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 21 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.E.K (18) ve S.G. (17) olduğunu belirledi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden H.E.K'nin 7 suç kaydı olduğu tespit edildi.

        İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yoldan geçen 2 şüpheliden birinin tekerlekli sandalyeye oturduktan sonra diğerinin kullandığı, şüphelilerden birinin tekrar iş yerinin önüne gelerek bir sandalyeyi daha çaldığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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