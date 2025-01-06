Kayseri'de 2 şüpheli iş yerinin önünden çaldıkları tekerlekli sandalyeye binerek kaçtı

KAYSERİ(AA) - Kayseri'de, bir iş yerinin önünden 2 tekerlekli sandalyenin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gevher Nesibe Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden 2 tekerlekli sandalyenin çalınmasıyla ilgili Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.