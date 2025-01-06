Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılacak.

Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

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