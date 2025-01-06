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        Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek

        Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:00
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        Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
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        Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılacak.

        Türkiye'den farklı ragbi takımlarının katılacağı şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

        Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 08 Ocak saat 16.00’ya kadar başvurularını Türkiye Ragbi Federasyonunun internet sitesinden yapabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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