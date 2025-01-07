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        Melikgazi'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

        Melikgazi Belediyesinde 2025 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:51
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        Melikgazi'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
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        Melikgazi Belediyesinde 2025 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda gündemde bulunan 39 madde karara bağlanarak yeni denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.

        Gizli yapılan oylama sonucunda Ömer Faruk Yeltekin, Serdar Kavafoğlu ve Mustafa Çağan denetim komisyonu üyesi seçildi.

        Toplantıda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, alınan kararların şehre hayırlı olmasını diledi.

        Geçen yıl Melikgazi'yi daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için büyük gayretle çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Sosyal belediyecilik anlayışımızla gönüllere dokunduk. Belediye olarak okul, sağlık merkezi, cami, çevre, ulaşım, park ve sosyal tesis projelerimizle Melikgazi'mizi kalkındırma yolunda ilerlerken aynı zamanda, ilçemizin kültürel ve sosyal hayatına da katkı sağlamaya çalıştık. Belediye meclis üyelerimizle uyumlu, koordineli, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. 2025 yılında da yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı Melikgazi yılı olacak. Meclisimizde şeffaf, hesap verebilir bir hizmet anlayışımızla ilçemiz için gerekli olan hizmetleri yapmaya çalışıyoruz."

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