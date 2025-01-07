Kayseri'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, M.K, alacaklısı olduğu iddia edilen A.M.Ö. ile Sahabiye Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir otelde buluştu.

Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, üzerinde taşıdığı tabancayla önce A.M.Ö'ye sonra kendisine ateş etti.