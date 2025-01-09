Kiliseden dönüştürülen kütüphanenin 94'lük kitap kurdu

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nin dönüştürülmesiyle oluşturulan Şehir Kütüphanesi'nin 94 yaşındaki müdavimi "Halil dede" elinden kitapları düşürmüyor.

Merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 12 torun sahibi Halil Eren, 1978 yılında emekli olduktan sonra oğluyla kentte halıcılık yapmaya başladı.

Eren, kütüphanenin açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "İşlerimizle uğraşırken kilisenin kütüphane olacağını duydum. Hemen geldim yetkililere buradan yaşlıların da faydalanıp faydalanamayacağını sordum. Onlar da 'İlmin yaşı yok, tabii ki gelebilirsiniz' dedi. Buraya zevk ve aşkla geldim." diye konuştu.

- "Gençlerin yanında çok mutlu oluyorum"

Kitap bulunan ortamlarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitap benim için yemek, gıda gibidir. Kitap okumadığım gün kendimi az zannederim ve çeşitli kitaplar okurum. Teknik kitapları okumaya daha çok ağırlık verdim. Mesela okul zamanlarımda ağırlığımızı matematiğe, geometriye ve teknik bilgilere vermişiz. Diğer derslere de dersi geçecek kadar ağırlık vermişiz. Sonradan anladım ki onların da değeri çokmuş. Hepsini birden götürmek daha güzelmiş ama matematiğe hassaten özenim fazla. Gençlerin yanında çok mutlu oluyorum, zaman güzel geçiyor. Bu arada kendim Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an okuduktan sonra boş zamanımda kütüphanenin sesli kısmı var, oraya geçerek çocuklara sorular soruyorum. Onlar da memnun oluyor. Eksik olmasınlar çok centilmenler. Sorularıma cevap veriyorlar. Sorduğum soruların içinde ağırlıklı matematik, teknik bilgiler ve biraz da dini bilgiler oluyor."