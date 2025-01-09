Talas Belediyesinin açtığı kütüphanelerden 891 bin 721 kişi faydalandı

Talas Belediyesinin açtığı kütüphanelerden 2024 yılında 891 bin 721 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin 7 gün 24 saat açık dört kütüphanesinden birisi olan 7/24 Kütüphane en çok yararlanılan kütüphane oldu.

2024 yılında 7/24 Kütüphane'den 784 bin 743 kişi faydalandı. Bu rakamın ilçede yaşayanların yaklaşık 4 katı olması dikkati çekti. Kiçiköy Mahallesi'ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi 2024 yılında 13 bin 800 kişiyi ağırlarken, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki Aldülhamidhan Semt Kütüphanesi'nden ise 26 bin 172 kişi yararlandı.