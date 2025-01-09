Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye geleceğini bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye geleceğini duyurdu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserililerin bu ziyarete büyük bir heyecanla hazırlandığını bildirdi.

Şehrin bu özel günde büyük bir coşku içinde olacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti: