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        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Kayseri'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:31
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        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Kayseri'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, daire başkanları ve gazeteciler katıldı.

        Programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izlendi.

        Milletvekilleri Böhürler ve Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yaptıkları konuşmada, çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ da her zaman yanlarında olduğunu belirttiği Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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