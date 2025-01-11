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        Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor maçının ardından

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kayseri bir huzur şehridir. Huzuru, birliği ve beraberliğiyle Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:52
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        Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor maçının ardından
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kayseri bir huzur şehridir. Huzuru, birliği ve beraberliğiyle Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir." dedi.

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor maçını statta izleyen İsmail Özdemir, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Kayserispor'un başarılı olacağına inandığını belirten Özdemir, "Çünkü arkasında gerçekten bütün bir şehrin duaları var, destekleri var." ifadesini kullandı.

        İsmail Özdemir, Kayserispor'un ligin 17. haftasında Galatasaray'ı ağırladığını hatırlatarak, "Bundan önceki bir maçta, Türkiye'nin önde gelen güzide kulübü Galatasaray’ı misafir ettik. Taraftarlar arasında zaman zaman bazı şeyler oluyor. Bana sorarsanız çok da Kayseri'nin, stadın huzurunu bozacak ya da Türkiye'ye bu anlamda bir gerginlik yansıtacak bir durum olmamasına rağmen ne yazık ki devam eden süreçte bu şehrin 21 evladına, yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur. Kayserili tabiri ile 'Bu çocukların hepsi Gayseri bebesidir.' Bizim insanımız, bizim kardeşimiz hatta daha ileri giderek söyleyeyim 21 kişi de bizim dava arkadaşımızdır. Yazık günah. Gecenin bir yarısı kimi evinde yatıyorken, bunların arasında devlet memurları da var, ailelerinin yanından bu şekilde alınmaları hoş olmamıştır. Dolayısıyla burada yargı camiasında bu meseleyle alakalı temsil edenler ve karar verenler doğru bir iş yapmamıştır. Anayasanın kendilerine tanımış olduğu hakkı doğru kullanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kayseri'nin huzur, birlik ve beraberliğiyle örnek bir şehir olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Kayseri bir huzur şehridir. Huzuru, birliği ve beraberliğiyle Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir. Unutmayın geride bıraktığımız son 1 yılda, bilhassa 2024'te Kayseri'den başlamak üzere Türkiye'nin huzurunu etkileyecek bazı olaylar cereyan etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne yönelik gerçekleştirilen saldırı ne ise Suriyeli misafirlerimizi hedef alan girişimler ne ise emin olun bana göre bu da şehrin huzurunu bozma girişimlerinden bir tanesidir. Yargı camiasında birkaç tane kendini bilmez ismin yapmış olduğu, bu yetkisini de yine kendi görüşümü söylüyorum kötüye kullanarak hemşehrilerimize, 21 genç evladımıza yapmış olduğu davranış uygun düşmemiştir. Bunu kınadığımı ifade etmek istiyorum. Yargının kendine yönelik sorumlulukları vardır ama biz de bu şehrin milletvekilleriyiz. Yasama ile alakalı sorumluluğumuz vardır ve şehrimizdeki her bir hemşehrimizi temsil etme sorumluluğumuz vardır. Buyursunlar biz de onların hakkını ve hukukunu savunma konusunda üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız ama şehrimizin dışarıdan gelip huzurunun bozulmasına müsaade edemeyiz. Bunların hepsi ana kuzusudur, bu şehrin evladıdır ama bizler kimlerin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sözümün muhatapları, bilhassa yargı camiasındaki muhataplarının iyi bilmesi lazım. O yüzden bu şehrin huzuruyla kimse bir kez daha bu ve buna benzer yöntemlerle sakın ola oynamaya kalkmasın. Bunun da takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hukuk nezdinde üzerimize düşen sorumluluğumuz neyse takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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