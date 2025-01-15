Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan tırda 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan tırda 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunun 22. kilometresinde gerçekleştirilen yol kontrolü devriyesinde bir tırı kimlik sorgusu için durdurdu.
M.D. idaresindeki tırda yapılan aramada, 1120 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
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