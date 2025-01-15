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        Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan tırda 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:55
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        Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan tırda 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunun 22. kilometresinde gerçekleştirilen yol kontrolü devriyesinde bir tırı kimlik sorgusu için durdurdu.

        M.D. idaresindeki tırda yapılan aramada, 1120 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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