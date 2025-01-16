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        Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kongreye davet

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kayseri'de katılacağı AK Parti İl Kongresi'ne tüm Kayserilileri davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:21
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        Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kongreye davet
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kayseri'de katılacağı AK Parti İl Kongresi'ne tüm Kayserilileri davet etti.

        Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Kayseri’de yapılacak AK Parti İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını belirtti.

        Erdoğan'ın Kadir Has Spor Salonu'nda saat 16.00'da vatandaşlara hitap edeceğini belirten Büyükkılıç, tüm Kayserilileri spor salonuna davet etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehri ziyaretinin Kayseri için önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri'mizi onurlandıracak. Kendisi yatırımları ve hizmetleriyle her zaman şehrimize katkı sağladı. Bu ziyaretin de şehrimize bereket getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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