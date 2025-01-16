Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 ilde "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö'nün (30) kaldığı ikameti belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir odadaki bazada saklanan kadını yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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