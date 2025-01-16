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        Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 20:46 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:46
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        Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 ilde "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö'nün (30) kaldığı ikameti belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir odadaki bazada saklanan kadını yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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