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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:21
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları bir araçta narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada 432 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan F.G. (25) hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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