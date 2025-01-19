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        Hacılar ilçesinde "Gençlik Buluşması" düzenlendi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:48
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        Hacılar ilçesinde "Gençlik Buluşması" düzenlendi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Gençlik Buluşması" etkinliği Hacılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Halit Özkaya Kütüphanesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

        Etkinlikte gençlerle sohbet eden Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Sevgili gençler, bizim sizden tek isteğimiz milli ve manevi değerlere sahip çıkmanız, derslerinize çalışmanız, sporunuzu yapmanız ve kitap okuma alışkanlığınızı artırmanızdır. Bu projeyi hayata geçirirken hedefimiz, sizlerin de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde güzel işler yaparak vatanımıza ve milletimize hizmet etmenizdir. Kütüphanemizi daha aktif bir şekilde kullanmanızı, burada sunulan fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Ailelerinizi üzmeden başarıyla yol alacağınıza inanıyorum."

        Programda konuşan Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da Halit Özkaya Kütüphanesi'nin ilçe için bir eğitim yuvası olduğunu ifade etti.

        Etkinlikte, Özkaya ailesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 120 öğrenciye kaynak kitap desteği sağlandı.

        Öğrencilerden Abdussamet Özcan ise kütüphanenin sınava hazırlananların yanı sıra kitap konusunda birçok kaynağa ulaşmada öğrenciler için önemli bir mekan olduğunu kaydetti.

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