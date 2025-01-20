Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendisini eve kilitledi

Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saattir V.K'yi ikna etmeye çalışıyor.

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.

Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı.

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