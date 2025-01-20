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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendisini eve kilitledi

        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tabancayla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen babayı ikna etme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:11
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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendisini eve kilitledi
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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tabancayla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen babayı ikna etme çalışmaları sürüyor.

        Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.

        Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saattir V.K'yi ikna etmeye çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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