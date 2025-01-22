Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta hurdalardan 7,5 milyonluk kazanç elde edildi

        Talas Belediyesi, hurda malzemeleri değerlendirerek 7 milyon 500 bin liralık kazanç sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta hurdalardan 7,5 milyonluk kazanç elde edildi
        ABONE OL

        Talas Belediyesi, hurda malzemeleri değerlendirerek 7 milyon 500 bin liralık kazanç sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede bir yandan arta kalan malzemeler yeniden kullanılarak bir yandan da hurda malzeme satışı yapılarak geri dönüşüm elde ediliyor.

        Özellikle metal malzemeler yeniden değerlendirilerek park-bahçe dekoru, çit, pergola, oturma grubu yapılıyor. Bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan metal malzemeler de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) teslim edilerek maddi kazanç elde ediliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, "Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olarak çalışmalarımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığına seçilen Okandan, mazbatasını aldı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığına seçilen Okandan, mazbatasını aldı
        Kayseri'de babasının silahla yaraladığı çocuk yaşamını yitirdi
        Kayseri'de babasının silahla yaraladığı çocuk yaşamını yitirdi
        16 yaşındaki Şaban'ı tüfekle öldüren sanık, cinayet sonrası arkadaşını aram...
        16 yaşındaki Şaban'ı tüfekle öldüren sanık, cinayet sonrası arkadaşını aram...
        Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
        Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
        Kayseri'de babasının tüfekle yaraladığı 8 yaşındaki Demir, kurtarılamadı
        Kayseri'de babasının tüfekle yaraladığı 8 yaşındaki Demir, kurtarılamadı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı