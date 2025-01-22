Talas'ta hurdalardan 7,5 milyonluk kazanç elde edildi

Talas Belediyesi, hurda malzemeleri değerlendirerek 7 milyon 500 bin liralık kazanç sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede bir yandan arta kalan malzemeler yeniden kullanılarak bir yandan da hurda malzeme satışı yapılarak geri dönüşüm elde ediliyor.

Özellikle metal malzemeler yeniden değerlendirilerek park-bahçe dekoru, çit, pergola, oturma grubu yapılıyor. Bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan metal malzemeler de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) teslim edilerek maddi kazanç elde ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, "Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olarak çalışmalarımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.