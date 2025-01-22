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        Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:59
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        Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş polis memuru S.K. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan akademisyenlikten ihraç edilmiş S.Ş'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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