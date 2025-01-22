Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş polis memuru S.K. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan akademisyenlikten ihraç edilmiş S.Ş'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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