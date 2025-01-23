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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:16
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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkındna "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A. (52) ve "uyuşturucu kullanmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İ.İ'yi (34) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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