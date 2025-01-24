Kayseri'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

Kayseri'de aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "drift kamerada" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

Bu kapsamda, araç plakasından tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.