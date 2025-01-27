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        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:28
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        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Şeker Mahallesi 5265. Sokak'ta 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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