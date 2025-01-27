Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeker Mahallesi 5265. Sokak'ta 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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