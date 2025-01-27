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        Talas Belediyesi, 500 kestane fidanını toprakla buluşturdu

        Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kamu kurumlarına ait alanlarda 500 kestane fidanı dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:16 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:33
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        Talas Belediyesi, 500 kestane fidanını toprakla buluşturdu
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        Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kamu kurumlarına ait alanlarda 500 kestane fidanı dikimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerin yeşillendirilmesi kapsamında adımlar atan Talas Belediyesi, kamuya ait alanların fidan dikimini de üstlendi.

        Ekipler, Mengücek Mahallesi'nde sağlık ocağı, okul bahçesi ve cami gibi kamu kurumlarının bahçeleriyle Kepez Mahallesi’nde belirlenen noktalara 500 kestane fidanı dikti.

        Fidan dikimi, diğer kırsal mahallelerin kamu alanlarında da devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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